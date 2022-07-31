Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Serg
    Европейские СМИ не сталкивались с Божьей карой тем, кто сделал плохо России. А этот рыжий ушлепок в угоду западным хо...Брат Чубайса поде...
  • сергей Бахарев
    еще какой и скот  неблагодарныйОт «Зимней вишни»...
  • Матрена Редькина
    Ну и дурак!От «Зимней вишни»...

Звезда «Содержанок» Александр Горбатов: «Я не хотел быть рабом на заводе, где платили жалкую зарплату»

Звезда «Содержанок» Александр Горбатов: «Я не хотел быть рабом на заводе, где платили жалкую зарплату»

Актер рассказал, почему пришел в профессию.Актер рассказал, почему пришел в профессию.Горбатов взял киноиндустрию штурмом — из простого рабочего он превратился в востребованного актера, которого теперь зовут на главные роли в громких проектах.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх