Звезда «Содержанок» Александр Горбатов: «Я не хотел быть рабом на заводе, где платили жалкую зарплату»

Актер рассказал, почему пришел в профессию.Актер рассказал, почему пришел в профессию.Горбатов взял киноиндустрию штурмом — из простого рабочего он превратился в востребованного актера, которого теперь зовут на главные роли в громких проектах.
Актер рассказал, почему пришел в профессию.Актер рассказал, почему пришел в профессию.Горбатов взял киноиндустрию штурмом — из простого рабочего он превратился в востребованного актера, которого теперь зовут на главные роли в громких проектах.
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