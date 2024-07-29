Экс-глава МИД Германии призвал провести дебаты по вопросу размещения американских ракет на территории ФРГ Население Германии должно понимать причины размещения американских ракет на территории ФРГ.
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Экс-глава МИД Германии призвал провести дебаты по вопросу размещения американских ракет на территории ФРГ Население Германии должно понимать причины размещения американских ракет на территории ФРГ.
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