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Мировое обозрение

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Государственные исполнители не смогли выселить общину УПЦ из Свято-Духовского кафедрального собора в Черновцах

Государственные исполнители не смогли выселить общину УПЦ из Свято-Духовского кафедрального собора в Черновцах

Попытка принудительного выселения общины Украинской православной церкви из Свято-Духовского кафедрального собора в Черновцах, анонсированная Государственной исполнительной службой, обернулась для властей фактическим провалом.

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