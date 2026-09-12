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FiNE NEWS

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Артемий Лебедев высказался о динамике отношений и методах расставания

Российский дизайнер Артемий Лебедев в интервью «50 вопросов» поделился своим взглядом на развитие отношений и способы их завершения.

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