Пока патрульные машины ждали топлива, миллионы литров уходили по другой схеме

Топливный кризис, который ударил по российским регионам, обнажил не только проблемы рынка, но и то, что происходит внутри отдельных государственных структур.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АЗ Зеленский готовит...
- ЮГ Затулина выбрали ...
- Затулина выбрали ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым