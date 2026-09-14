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Пронедра

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Пока патрульные машины ждали топлива, миллионы литров уходили по другой схеме

Пока патрульные машины ждали топлива, миллионы литров уходили по другой схеме

Топливный кризис, который ударил по российским регионам, обнажил не только проблемы рынка, но и то, что происходит внутри отдельных государственных структур.

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