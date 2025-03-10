AMD похвасталась, что распродала все Ryzen 9000 и заняла до 70 % розницы

Интересы AMD на технологической конференции Morgan Stanley представляла финансовый директор компании Джин Ху (Jean Hu), она поведала о положении дел в большинстве сегментов рынка, на которых представлена продукция компании.
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