СК проверит инцидент, произошедший между полицейскими и женщиной на юге Москвы

РИАМО - 18 июл. Столичные следователи дадут правовую оценку действиям должностных лиц органов полиции и женщины, между которыми произошел конфликт на юге города, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.