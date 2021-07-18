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СК проверит инцидент, произошедший между полицейскими и женщиной на юге Москвы

СК проверит инцидент, произошедший между полицейскими и женщиной на юге Москвы

РИАМО - 18 июл. Столичные следователи дадут правовую оценку действиям должностных лиц органов полиции и женщины, между которыми произошел конфликт на юге города, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

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