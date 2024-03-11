DM: зарубежные агентства отозвали фото Кэйт Миддлтон из-за подозрений на ретушь

Ведущие информационные агентства мира отозвали ранее обнародованный Кенсингтонским дворцом снимок принцессы Уэльской Кейт Миддлтон в окружении трех ее детей из подозрений, что он мог быть подвергнут ретуши.
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