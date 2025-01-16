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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мбаппе забил во 2-м матче подряд. У Килиана 15 голов и 4 ассиста в 29 играх за «Реал»

Нападающий «Реала», прорвавшись по левому флангу, успешно завершил контратаку в матче с «Сельтой» в Кубке Испании.

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