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Домантас Сабонис может запросить обмен (Clutch Points)

Инсайдер Clutch Points Бретт Сигель утверждает, что в случае, если положение «Кингс» не улучшится, по ходу следующего сезона Домантас Сабонис запросит обмен.

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