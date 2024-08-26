Как быстро сварить свеклу: поварская уловка помогает приготовить за 15 минут и без запаха на весь дом – вкусно и сочно Ольга БезродняяПоварские хитрости позволяют сварить свеклу всего за 15 минут, при этом полностью избавив дом от неприятного запаха, который обычно сопровождает процесс варки.