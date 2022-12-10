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EFC 51 смотреть все бои, кард, во сколько начало прямой трансляции 10 декабря

10 декабря в Атырау (Казахстан) пройдет турнир EFC 51, где в главном событии Даурен Ермеком поедерется против Фаридуна Одилова.

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