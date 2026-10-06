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Мишустин поручил Минцифры усилить защиту учётных записей на портале «Госуслуги»

Мишустин поручил Минцифры усилить защиту учётных записей на портале «Госуслуги»

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций усилить защиту учётных записей на портале «Госуслуги» и проработать дополнительные условия для входа на платформу и восстановления доступа к ней.

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