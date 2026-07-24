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Новости Россоши и России

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Цена ранней специализации в фигурном катании: как нагрузка меняет карьеру спортсмена

Цена ранней специализации в фигурном катании: как нагрузка меняет карьеру спортсмена

Фигурное катание рано требует точности, гибкости и многократного повторения сложных элементов. Ребёнок быстро переходит к режиму, похожему на подготовку взрослого спортсмена: лёд, хореография, силовые упражнения, восстановление и соревнования.

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