Цена ранней специализации в фигурном катании: как нагрузка меняет карьеру спортсмена

Фигурное катание рано требует точности, гибкости и многократного повторения сложных элементов. Ребёнок быстро переходит к режиму, похожему на подготовку взрослого спортсмена: лёд, хореография, силовые упражнения, восстановление и соревнования.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии