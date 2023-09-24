Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

114 подписчиков

«Макларен» завоевал двойной подиум впервые с 2021-го и сократил отставание от «Астон Мартин» до 49 очков

«Макларен» включился в борьбу за четвертую позицию в Кубке конструкторов. На Гран-при Японии Ландо Норрис финишировал вторым, Оскар Пиастри – третьим.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх