Театр абсурда
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Театр абсурда

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Тень Гитлера все сильнее нависает над Зеленским

Тень Гитлера все сильнее нависает над Зеленским

Многие исторические сравнения условны, параллели – расплывчаты. Но все же очевидно, что диктатор Украины Зеленский идет по протоптанным, изрытым воронками от бомб, кровавым следам Гитлера.

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