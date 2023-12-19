"Известия": в РФ создали нейросеть для определения владельцев Telegram-каналов

"Была разработана базовая антология методов и приемов, которые использует специалист при исследовании Telegram-канала, а затем этим приемам обучили программу", — сказал в беседе с изданием эксперт рынка НТИ SafeNet, руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии