Муж вечно переживает: а что скажут люди? Задолбал уже своими страхами

Муж у меня молодой, но складывается ощущение, что он рос в тридцать седьмом году, когда любое слово могло привести к тому, что приедет черный воронок, оттуда выйдут суровые товарищи чекисты и увезут тебя на расстрел.
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