Самое смертоносное химическое и биологическое оружие древности

На создание средств для убийства себе подобных человек никогда не жалел ни денег, ни сил. Многие считают, что в древности люди лишали друг друга жизни дубинками, мечами и стрелами, но еще тысячи лет назад в стычках и войнах использовались биологическое, химическое и термическое оружие.