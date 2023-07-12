Военное обозрение

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«Для наблюдения за агрессивным соседом»: западная пресса пытается пытается объяснить закупку Швецией радара космической разведки с АФАР

«Для наблюдения за агрессивным соседом»: западная пресса пытается пытается объяснить закупку Швецией радара космической разведки с АФАР

Несмотря на то, что Швеция формально пока что не состоит в НАТО, фактически она уже многие десятилетия является одним из форпостов альянса, расположенных вблизи границ России.

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