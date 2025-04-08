БлокнотРУ 6 апреля случилось ожидаемое весь последний хоккейный сезон событие. Российский форвард команды НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, играющий в лиге с 2005 года, забросил свою 895-ю шайбу.
Овечкин испугал СМИ РФ словом «русские»
Комментарии
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Александр Широков
Овечкин молодец! Это вам не какая-нибудь касаткина!
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5 час.
Людмила Е
Мы, русские, всё и так понимаем, Овечкин - русская сила воли и духа! а россияне пусть спорят, как там оно у них правильно.
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2 час.
S
Serg
А также поздравьте Овечкина с налоговыми отчислениями в пользу США, для того, чтобы амерские военные заводы производили больше хаймарсов, М777 на головы наших парней на СВО. Слава Овечкину.
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28 мин.
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