Магнитная загадка Подмосковья: тайна урочища Шушмор

Название этой территории связано с именем реки, которая течет поблизости. Первые свидетельства о Шушморе датируются XII веком, что добавляет загадочности и привлекательности для исследователей и любителей тайн.
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