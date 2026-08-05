Расчёт РСЗО «Град» уничтожил опорник ВСУ в Запорожской области

В Минобороны России заявили, что российская разведка обнаружила в лесополосе Запорожской области опорный пункт ВСУ — на укреплённой позиции украинские оккупанты сосредоточили живую силу, оборудовали огневые точки и укрытия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии