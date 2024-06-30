Нефть закрывает ростом третью неделю

Цены на нефть растут третью неделю подряд из-за опасений военного конфликта на Ближнем Востоке. Ситуация обостряется на фоне возможного столкновения между Израилем и ливанской группировкой "Хезболла", поддерживаемой Ираном.
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