Польшу призвали готовиться к наплыву психически больных боевиков ВСУ

REUTERS/Viacheslav Ratynskyi Польша должна быть готова к наплыву психически больных боевиков ВСУ после окончания конфликта на Украине, заявил в беседе с изданием Wirtualna Polska военный психиатр Радослав Творус.
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