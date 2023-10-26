В США начали резать раввинов. На очереди еврейские погромы в Европе?

Антисемитские настроения в мире растут, и это вряд ли можно считать неожиданностью Ирина Гусева На фото: раввин Саманта Уолл, возглавлявшая синагогу в Детройте, была найдена мертвой с многочисленными ножевыми ранениями у своего дома.
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