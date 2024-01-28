Смоленские поэты стали в 2023 году лауреатами «Российского писателя»

Прошедший 2023 год оказался богат на литературные события для смоленских поэтов. Одним из главнейших из них является то, что сразу три смоленских поэта стали лауреатами «Российского писателя» – сайта Союза писателей России, на котором публикуются произведения писателей всей страны.
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