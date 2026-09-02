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Ненавидел СССР, удивлял странностями и доводил выходками спонсоров. Истории о легендарном Ирбе

Ненавидел СССР, удивлял странностями и доводил выходками спонсоров. Истории о легендарном Ирбе

Чудной голкипер.Когда Виктор Тихонов в 1989 году пригласил Артура Ирбе в состав сборной СССР, то даже не подозревал, что голкипер не горел желанием выступать за национальную команду.

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