НСА: в I полугодии аграрии Юга и Центра России получили 1,85 млрд страховых выплат

В I полугодии 2024 года наибольшие страховые выплаты страховщиков НСА по агрострахованию с господдержкой поступили аграриям Волгоградской области – 610 млн рублей, следует из анализа страховых выплат в региональном разрезе Национального союза агростраховщиков.
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