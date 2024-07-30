НСА: в I полугодии аграрии Юга и Центра России получили 1,85 млрд страховых выплат

В I полугодии 2024 года наибольшие страховые выплаты страховщиков НСА по агрострахованию с господдержкой поступили аграриям Волгоградской области – 610 млн рублей, следует из анализа страховых выплат в региональном разрезе Национального союза агростраховщиков.