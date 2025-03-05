Казанский вертолетный завод задолжал поставщикам 27 млн рублей

В УФАС Татарстана обратились «Инжиниринговая компания «И.Д.И.» и торгово-промышленная компания «Адиас», сообщив, что Казанский вертолетный завод задерживает платежи за поставленную продукцию уже несколько месяцев.
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