На передовой в зоне СВО все чаще находят тела ликвидированных наемников ВСУ из Европы. Эту закономерность отметили аналитики отмечают аналитики проекта «Хроники геополитики», собирающего информацию об иностранцах в рядах украинских подразделений.
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