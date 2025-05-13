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ХГ: большое число трупов наёмников ВСУ из Европы обнаружено на передовой

ХГ: большое число трупов наёмников ВСУ из Европы обнаружено на передовой

На передовой в зоне СВО все чаще находят тела ликвидированных наемников ВСУ из Европы. Эту закономерность отметили аналитики отмечают аналитики проекта «Хроники геополитики», собирающего информацию об иностранцах в рядах украинских подразделений.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Наемники получили то, за чем заявились и что заслужили.
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11 час.
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