Эксперт Никонов рассказал, как начать инвестировать с 5 тысяч рублей

Начинающим инвесторам важно начинать не с попыток быстро заработать, а с формирования дисциплины и понимания целей вложений, рассказал ИА IrkutskMedia специалист по инвестициям Владислав Никонов.
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