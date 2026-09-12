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Царьград

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Джей Ди Вэнс станет кандидатом от республиканцев на выборах 2028

Джей Ди Вэнс станет кандидатом от республиканцев на выборах 2028

На выборах 2028 года вице-президент США Джей Ди Вэнс вероятно станет кандидатом от республиканцев. Политолог Малек Дудаков отметил, что исход выборов будет зависеть от ошибок их оппонентов, а также от кандидата от демократов.

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