5 неприличных фактов о Николае Втором, которые не принято афишировать.

Как известно, правление династии Романовых началось с казни трехлетнего ребенка — сына Марины Мнишек и «Тушинского вора» Лжедмитрия II, а закончилось убийством в подвале дома купца Ипатьева экс-императора Николая Второго и его семьи, включая 13-летнего царевича Алексея.
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