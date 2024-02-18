5 неприличных фактов о Николае Втором, которые не принято афишировать.

Как известно, правление династии Романовых началось с казни трехлетнего ребенка — сына Марины Мнишек и «Тушинского вора» Лжедмитрия II, а закончилось убийством в подвале дома купца Ипатьева экс-императора Николая Второго и его семьи, включая 13-летнего царевича Алексея.