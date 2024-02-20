Доиграется: супруг Меган Маркл потеряет право называться принцем

Принц Гарри сам роет себе яму Принц Гарри рискует лишиться титула LEGION-MEDIAВ последнее время принц Гарри своим поведением только подтвердил то, что стало очевидным еще раньше: у него совершенно нет совести и ради достижения своих целей он готов на что угодно.