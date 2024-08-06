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Царьград

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В США на 98 году жизни умер лауреат Нобелевской премии по физике Ли Чжэндао

В США на 98 году жизни умер лауреат Нобелевской премии по физике Ли Чжэндао

В Сан-Франциско в возрасте 97 лет ушел из жизни Лауреат Нобелевской премии по физике, китайский и американский ученый Ли Чжэндао.

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