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Захарова о матче «Зенита» с «Шанхаем»: «Наш прославленный клуб активно развивает сотрудничество с Китаем. Он был первым советским клубом, посетившим эту страну в 1955-м»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поделилась мнением о предстоящем товарищеском матче « Зенита » в Китае.

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