перемирие, которое добьёт фронт. Эксперты бьют тревогу

vagas Karlito

Перемирие бывает разное! Можно разговоры разговаривать о перемирии, а можно и нужно требовать того ,что нужно нам! Вот соглашаться на условия навязанные нам это в очередной раз впустую дуть в трубу, как бы туда не дуй оттуда ---!Ну сами знаете что! Уж очень мы покладистые! Вертят как хотят! Добрая воля! С хомутом! Надеюсь не разочаруют нас наши избранники! Или снова и вашим и нашим?!))