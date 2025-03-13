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перемирие, которое добьёт фронт. Эксперты бьют тревогу

перемирие, которое добьёт фронт. Эксперты бьют тревогу

БлокнотРУ В сети продолжают критиковать предложение временного перемирия, которое поддерживают США и Украина.

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
США и Украина хотят остановить наступление России. ВОТ зачем им понадобилось &quot;перемирие&quot;...
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10 час.
Vladimir Lioubimcev
Вполне возможно и так....
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10 час.
vagas Karlito
Перемирие бывает разное! Можно  разговоры разговаривать о перемирии, а можно и нужно требовать того ,что нужно нам! Вот соглашаться  на условия  навязанные нам  это в очередной раз  впустую дуть в трубу,  как бы туда не  дуй оттуда ---!Ну сами знаете что! Уж очень мы покладистые! Вертят как хотят!  Добрая воля! С хомутом! Надеюсь не разочаруют нас наши избранники! Или снова и вашим и нашим?!))
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7 час.
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