БлокнотРУ В сети продолжают критиковать предложение временного перемирия, которое поддерживают США и Украина.
перемирие, которое добьёт фронт. Эксперты бьют тревогу
Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
США и Украина хотят остановить наступление России. ВОТ зачем им понадобилось "перемирие"...
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10 час.
Vladimir Lioubimcev
Вполне возможно и так....
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10 час.
vagas Karlito
Перемирие бывает разное! Можно разговоры разговаривать о перемирии, а можно и нужно требовать того ,что нужно нам! Вот соглашаться на условия навязанные нам это в очередной раз впустую дуть в трубу, как бы туда не дуй оттуда ---!Ну сами знаете что! Уж очень мы покладистые! Вертят как хотят! Добрая воля! С хомутом! Надеюсь не разочаруют нас наши избранники! Или снова и вашим и нашим?!))
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7 час.
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