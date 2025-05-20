В Таганском районе приступили к земляным работам для возведения нового ЖК по реновации

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский сообщил, что в Таганском районе стартовала подготовка территории под возведение ЖК в рамках программы реновации .