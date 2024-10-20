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В аэропорту Казани сняты временные ограничения

В аэропорту Казани сняты временные ограничения

В аэропорту Казани сняты ранее введённые ограничения на полёты, сообщает пресс-служба Росавиации. «В 09:30 мск ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропорту Казани сняты», — написал пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко.

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