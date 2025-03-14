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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Анонс Space Marine 3, трейлер Silent Hill f, ремейк Oblivion близко, детали Rainbow Six Siege X… Konami пр...

Анонс Space Marine 3, трейлер Silent Hill f, ремейк Oblivion близко, детали Rainbow Six Siege X… Konami пр...

Анонс Space Marine 3, трейлер Silent Hill f, ремейк Oblivion близко, детали Rainbow Six Siege X…Konami представила свежий трейлер Silent Hill f, Saber Interactive разрабатывает Warhammer 40,000: Space Marine III, скоро выйдет демо ремастера Half-Life 2, Microsoft готовит собственный Steam Deck вместе с ASUS, официальный ремейк Oblivion могут анонсировать и выпустить уже весной, Ubisoft раскрыла подробности Rainbow Six Siege X, Stygian: Outer Gods получила дату релиза, Paradox источник#Konami #Saber_Interactive.

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