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Россияне утрачивают интерес к покупке малогабаритных квартир

По итогам четырех месяцев этого года спрос россиян на покупку малогабаритных квартир снизился. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исполнительного директора федеральной компании «Этажи» Регину Дыдалину.

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