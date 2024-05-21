Россияне утрачивают интерес к покупке малогабаритных квартир

По итогам четырех месяцев этого года спрос россиян на покупку малогабаритных квартир снизился. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исполнительного директора федеральной компании «Этажи» Регину Дыдалину.
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