На следующей неделе в Поморье завершится сезон охоты на лося

Охота на лося была открыта с 15 октября прошлого года, сообщает министерство природных ресурсов и ЛПК регионаВ этом сезоне охоты специалисты министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области, территориальных органов министерства выдали более 2200 разрешений на добычу лося.