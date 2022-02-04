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Журналистам Deutsche Welle запретили вход в Госдуму

Журналистам Deutsche Welle запретили вход в Госдуму

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу нижней палаты парламента, ограничения в отношении германских журналистов были приняты «в ответ на запрет вещания телеканала RT DE в ФРГ по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина».

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