🔥При пожаре в коттедже в Сакском районе пострадавших нет Площадь пожара — 1100 квадратных метров. Угрозы нет, сообщили «Крым 24» в ГУ МЧС по Крыму.
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🔥При пожаре в коттедже в Сакском районе пострадавших нет Площадь пожара — 1100 квадратных метров. Угрозы нет, сообщили «Крым 24» в ГУ МЧС по Крыму.