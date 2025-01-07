Объем прямых иностранных инвестиций в Южную Корею достиг рекордного уровня

Объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Южную Корею вырос на 5,7% в 2024 году по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и достиг нового максимума второй год подряд, 7 января сообщает агентство Yonhap.
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