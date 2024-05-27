СК: в Подмосковье мужчина переехал сожительницу из-за предложения расстаться

В Подмосковье мужчина переехал возлюбленную после того, как та решила разорвать отношения. Водителю предъявили обвинение в убийстве, сообщили в пресс-службе подмосковного главка Следственного комитета России.
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