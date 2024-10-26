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Курские новости

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Су-34 ударил по личному составу и опорному пункту ВСУ под Курском

Су-34 ударил по личному составу и опорному пункту ВСУ под Курском

В Курской области уничтожено скопление живой силы и опорник украинских формирований. Минобороны РФ рассказал, что экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России нанес удар по цели в приграничном районе Курской области.

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