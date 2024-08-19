Отбой опасности удара БПЛА объявлен в Воронежской области — губернатор

Отбой сигнала об опасности удара по территории региона при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлен в Воронежской области, заявил губернатор региона Александр Гусев 19 августа в своем Telegram-канале.
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