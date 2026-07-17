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Оливер Бермэн: «Спа» – худшая трасса для нового регламента»

Пилот « Хааса » высказал опасения касательно поведения новых болидов на трассе в Спа. «Этап в Сильверстоуне считался вызовом после гонки в Австрии, где за счет большого количества зон торможения у нас было достаточное количество энергии.

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